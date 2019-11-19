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Столтенберг: возврат кораблей поспособствует прогрессу нормандского формата

Новости » Политика     19.11.2019 - 13:04
Столтенберг: возврат кораблей поспособствует прогрессу нормандского формата
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Столтенберг отреагировал на возвращение кораблей Украине

Возвращение украинских кораблей, захваченных Российской Федерацией в ноябре 2018 года, поспособствует прогрессу на будущих переговорах "нормандской четверки". Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

В частности, Столтенберг поприветствовал передачу кораблей "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" украинской стороне.

"России надо было сделать это давно. Это соответствует международным обязательствам России. Я думаю, что это хороший фактор, и надеюсь, что будет способствовать прогрессу в реализации минских соглашений и поможет усилиям в нормандском формате", - заявил он.

Напомним, вчера, 18 ноября, Россия вернула Украине корабли, которые были захвачены в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Тогда же в плен попали 24 моряка, которые были освобождены в рамках сентябрьского обмена пленными.

Отметим, Столтенберг сегодня также заявил, что НАТО намерено признать космос своей новой оперативной сферой. При этом он уточнил, что альянс не планирует размещать вооружения в космическом пространстве.

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