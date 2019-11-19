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НАТО признает космос сферой военной деятельности, - Столтенберг

Новости » Политика     19.11.2019 - 12:42
НАТО признает космос сферой военной деятельности, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

НАТО не собирается размещать в космосе оружие

Североатлантический альянс (НАТО) намерен признать космос своей новой оперативной сферой. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает журналистка NPR News Терри Шульц в Twitter.

По его словам, министры иностранных дел НАТО на саммите объявят космос пятой оперативной сферой военной деятельности. Отметим, четырьмя другими являются воздух, море, суша и кибернетические связи.

"Завтра мы сделаем еще один важный шаг - признаем космическое пространство как одну из сфер для проведения операций. Но мы не собираемся размещать оружие в космосе", - уточнил Столтенберг.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон инициирует изменения в Договор о Европейском союзе для того, чтобы сделать Евросоюз более независимым от НАТО в вопросах обороны. По его мнению, такие изменения могут лучше защитить страны ЕС, которые не являются членами НАТО, - Швецию, Финляндию, Австрию, Кипр, Мальту и Ирландию.

Ранее также стало известно, что президент США Дональд Трамп отправится в Великобританию на саммит НАТО, который запланирован на начало декабря.

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