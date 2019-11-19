ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Столтенберг: повернення кораблів сприятиме прогресу нормандського формату

Новини » Політика     19.11.2019 - 13:04
Столтенберг: повернення кораблів сприятиме прогресу нормандського формату
Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

Столтенберг відреагував на повернення кораблів Україні

Повернення українських кораблів, захоплених Російською Федерацією в листопаді 2018 року, сприятиме прогресу на майбутніх переговорах "нормандської четвірки". Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі.

Зокрема, Столтенберг привітав передачу кораблів "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" українській стороні.

"Росії треба було зробити давно. Це відповідає міжнародним зобов'язанням Росії. Я думаю, що це хороший чинник, і сподіваюся, що буде сприяти прогресу у реалізації мінських угод і допоможе зусиллям в нормандському форматі", - заявив він.

Нагадаємо, вчора, 18 листопада, Росія повернула Україні кораблі, які були захоплені в Керченській протоці в листопаді 2018 року. Тоді ж у полон потрапили 24 моряки, які були звільнені в рамках вересневого обміну полоненими.

Зазначимо, Столтенберг сьогодні також заявив, що НАТО має намір визнати космос своєю новою оперативною сферою. При цьому він уточнив, що альянс не планує розміщувати озброєння в космічному просторі.

У Кремлі допустили особисту зустріч Зеленського і Путіна в Парижі
Новини України НАТОЄнс СтолтенбергкорабльНормандська четвірка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся