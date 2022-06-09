Столтенберг внезапно отменил визит в Германию
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил свой визит в Берлин, запланированный на сегодня. Причины отмены не сообщаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ARTE.
Минобороны Германии сообщило, что Столтенберг проинформировал об отмене визита в кратчайшие сроки.
Сегодня Столтенберг должен был встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем и министром обороны Кристиной Ламбрехт. Встреча должна была быть посвящена подготовке к саммиту НАТО в Мадриде в конце июня.
Согласно заявлению правительства Германии, на встрече также должны были рассматриваться вопросы влияния агрессивной войны России в Украине на ситуацию с евроатлантической безопасностью.
По данным Министерства обороны, на повестке дня также стояли вопросы запланированного укрепления восточного фланга НАТО, новая стратегическая концепция НАТО и вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
Обновлено в 10:35. Официальный представитель НАТО сообщил, что Столтенберг заболел опоясывающим лишаем.
"Генеральный секретарь проведет запланированный визит в Германию и Румынию дистанционно, а не лично. У него диагностирован опоясывающий лишай, который может возникнуть после COVID-19, и он работает из дома", - заявил он агентству Reuters.
Столтенберг получил положительный результат на COVID-19 в середине мая.
Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что война в Украине закончится за столом переговоров.
Кроме того, генсек НАТО посоветовал членам альянса не торговать безопасностью ради экономических выгод.