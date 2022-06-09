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Столтенберг раптово скасував візит до Німеччини

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Брюссель, Четвер 09 червня 2022 10:38
Столтенберг раптово скасував візит до Німеччини Фото: Генсек НАТО Єнс Столтенбрег (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скасував свій візит до Берліна, запланований на сьогодні. Причини скасування не повідомляються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ARTE.

Міноборони Німеччини повідомило, що Столтенберг поінформував про скасування візиту в найкоротші терміни.

Сьогодні Столтенберг повинен був зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і міністром оборони Крістіною Ламбрехт. Зустріч мала бути присвячена підготовці до саміту НАТО в Мадриді наприкінці червня.

Згідно із заявою уряду Німеччини, на зустрічі також повинні були розглядатися питання впливу агресивної війни Росії в Україні на ситуацію з євроатлантичною безпекою.

За даними Міністерства оборони, на порядку денному також стояли питання запланованого зміцнення східного флангу НАТО, нова Стратегічна концепція НАТО і вступ Фінляндії і Швеції в НАТО.

Оновлено о 10:35. Офіційний представник НАТО повідомив, що Столтенберг захворів на оперізуючий лишай.

"Генеральний секретар проведе запланований візит до Німеччини та Румунії дистанційно, а не особисто. У нього діагностовано оперізуючий лишай, який може виникнути після COVID-19, і він працює з дому", - заявив він агентству Reuters.

Столтенберг отримав позитивний результат на COVID - 19 в середині травня.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявляв, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів.

Крім того, генсек НАТО порадив членам Альянсу не торгувати безпекою заради економічних вигод.

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