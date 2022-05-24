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Генсек НАТО посоветовал странам не торговать безопасностью ради экономической выгоды

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Давос, Вторник 24 мая 2022 14:44
Генсек НАТО посоветовал странам не торговать безопасностью ради экономической выгоды Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (gettyimages.com)
Автор: Александр Белоус

Западные страны не должны торговать безопасностью ради экономической выгоды. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг имел в виду дебаты по поводу использования китайских технологий в сетях 5G и газопровода "Северный поток-2" для газа из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы должны признать, что наш экономический выбор имеет последствия для нашей безопасности. Свобода важнее, чем свободная торговля, защита наших ценностей важнее, чем прибыль", - сказал Столтенберг лидерам бизнеса на Всемирном экономическом форуме на швейцарском курорте Давос.

Напомним, в середине мая 42% украинцев считают, что в нынешних условиях может быть приемлемо вместо НАТО получить гарантии безопасности от таких государств, как США, Великобритания, Германия, Франция и другие. Но в то же время 39% продолжают настаивать, что только вступление в НАТО сможет обеспечить безопасность Украине и поэтому отказываться от этого нельзя.

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