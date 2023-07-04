UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Столтенберг: на Вільнюському саміті ухвалять рішення про зближення України з НАТО

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

На Вільнюському саміті союзники по Північноатлантичному альянсу ухвалять рішення про зближення України з НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Зазначається, що це він розповів президенту України Володимиру Зеленському під час розмови, яка відбулась сьогодні.

"Дуже гарна розмова з президентом Зеленським про останні події в Україні та нашу підготовку до саміту НАТО", - йдеться у повідомленні.

Генсек зауважив, що у Вільнюсі союзники ухвалять рішення про посилення підтримки в довгостроковій перспективі, зміцнення наших політичних зв'язків і зближення України з НАТО.

Шлях України до НАТО

Нагадаємо, під час повномасштабного російського вторгнення Україна подала офіційну заявку на вступ до НАТО. Члени НАТО та генсек Єнс Столтенберг неодноразово наголошували, що Україна не приєднається до Альянсу, поки триває війна.

Надаємо, що 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Українська влада зазначає, що хоче отримати від Альянсу сигнал, зокрема чіткий графік вступу чи гарантії безпеки.

Раніше Столтенберг заявив, що Україна не отримає запрошення до Альянсу під час саміту у Вільнюсі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийНАТОЄнс СтолтенбергВійна в Україні