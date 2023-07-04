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Столтенберг: на Вильнюсском саммите примут решение о сближении Украины с НАТО

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

На Вильнюсском саммите союзники по Североатлантическому альянсу примут решение о сближении Украины с НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Отмечается, что это он рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время разговора, который состоялся сегодня.

"Очень хороший разговор с президентом Зеленским о последних событиях в Украине и нашей подготовке к саммиту НАТО", - говорится в сообщении.

Генсек отметил, что в Вильнюсе союзники примут решение об усилении поддержки в долгосрочной перспективе, укреплении наших политических связей и сближении Украины с НАТО.

Путь Украины в НАТО

Напомним, во время полномасштабного российского вторжения Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО. Члены НАТО и генсек Йенс Столтенберг неоднократно подчеркивали, что Украина не присоединится к Альянсу, пока идет война.

Напомним, что 11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украинские власти отмечают, что хотят получить от Альянса сигнал, в частности четкий график вступления или гарантии безопасности.

Ранее Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашение в Альянс во время саммита в Вильнюсе.

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Владимир ЗеленскийНАТОЙенс СтолтенбергВойна в Украине