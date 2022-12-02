Столтенберг не виключає, що війна в Україні може завершитись перемовинами

"Більшість війн закінчуються за переговорним столом, і в цій, ймовірно, буде так само. Проте ми розуміємо: те, що відбуватиметься за цим столом, нерозривно пов'язане зі становищем на полі бою", - сказав він.

За його словами, підтримка України - це єдиний шлях, який може забезпечити дипломатичний результат, який гарантує перемогу України.

"Чим більше ми хочемо миру, тим сильніше ми маємо допомагати", - додав Столтенберг.

Водночас він стверджував, що не бачить свідчень того, що Росія хоче вести переговори з добрими намірами.