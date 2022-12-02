Столтенберг не исключает, что война в Украине может завершиться переговорами

"Большинство войн заканчиваются за переговорным столом, и в этой, вероятно, будет так же. Однако мы понимаем: то, что будет происходить за этим столом, неразрывно связано с положением на поле боя", - сказал он.

По его словам, поддержка Украины - это единственный путь, который может обеспечить дипломатический результат, гарантирующий победу Украины.

"Чем больше мы хотим мира, тем сильнее мы должны помогать", - добавил Столтенберг.

В то же время, он утверждал, что не видит свидетельств того, что Россия хочет вести переговоры с благими намерениями.