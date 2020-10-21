Столтенберг врахує думку України в доповіді про майбутнє НАТО

Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Україна)

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив, що Альянс проконсультується з Україною та Грузією щодо формування бачення стратегії "НАТО-2030". Доповідь експертів щодо майбутнього Альянсу з'явиться пізніше в цьому році.

Про це Столтенберг повідомив під час прес-конференції.

"Я буду спиратися на цю доповідь, на консультації, пропозиції та вказівки від країн-членів, а також на обговорення, які пройдуть на рівні міністрів закордонних справ у грудні, і потім внести свої пропозиції для глав держав і урядів. Як частина цього процесу я проведу консультації з партнерами, в тому числі з Грузією і Україною", - заявив він.

Він додав, що для альянсу "партнерство має велике значення".

"Грузія і Україна - партнери, яких ми високо цінуємо. Вони важливі для НАТО з багатьох причин: вони беруть участь у миротворчих місіях і операціях НАТО, а також мають стратегічну важливість у регіоні Чорного моря, яка збільшилася. Тому тісно працювати з ними, обговорювати і слухати - важлива частина всього процесу переосмислення "НАТО-2030", - продовжив Столтенберг.

Нагадаємо, під час візиту в Лондон президент Володимир Зеленський заявив про необхідність надати Україні План дій щодо членства в НАТО.

До цього Зеленський анонсував реформи для отримання ПДЧ НАТО.

Крім того, Володимир Зеленський вважає єдиним шансом зберегти України - її членство в НАТО.