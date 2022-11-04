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Столтенберг та Ердоган провели зустріч. Під час розмови згадали і Україну

Фото: Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (twitter.com/jensstoltenberg)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відіграв важливу роль у забезпеченні продовження "зернової угоди" в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Столтенберг заявив, що Ердоган прийняв його у Стамбулі, де вони і провели свою розмову.

"Ми обговорили завершення членства Швеції та Фінляндії в НАТО", - заявив генсек.

За його словами, це зробить Північноатлантичний альянс сильнішим. Окремо Столтенберг подякував Ердогану за його важливу роль у забезпеченні продовження "зернової угоди" в Україні.

Нагадаємо, що два дні тому президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про відновлення роботи "зернового коридору". З такою заявою він виступив після переговорів з Кремлем.

Також Столтенберг вважає, що Фінляндія та Швеція готові до вступу до НАТО.

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