Столтенберг и Эрдоган провели встречу. Во время разговора вспомнили и Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл немаловажную роль в обеспечении продления "зернового соглашения" в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Столтенберг заявил, что Эрдоган принял его в Стамбуле, где они и провели свой разговор.

"Мы обсудили завершение членства Швеции и Финляндии в НАТО", - заявил генсек.

По его словам, это сделает Североатлантический альянс более сильным. Отдельно Столтенберг поблагодарил Эрдогана за его важную роль в обеспечении продления "зернового соглашения" в Украине.