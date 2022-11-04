Столтенберг и Эрдоган провели встречу. Во время разговора вспомнили и Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл немаловажную роль в обеспечении продления "зернового соглашения" в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Столтенберг заявил, что Эрдоган принял его в Стамбуле, где они и провели свой разговор.
"Мы обсудили завершение членства Швеции и Финляндии в НАТО", - заявил генсек.
По его словам, это сделает Североатлантический альянс более сильным. Отдельно Столтенберг поблагодарил Эрдогана за его важную роль в обеспечении продления "зернового соглашения" в Украине.
Напомним, что два дня назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о возобновлении работы "зернового коридора". С таким заявлением он выступил после переговоров с Кремлем.
Столтенберг также считает, что Финляндия и Швеция готовы к вступлению в НАТО.
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