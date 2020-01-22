ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Столтенберг: США розмістять у Європі найбільше військ з часів "холодної війни"

Новини » Політика     22.01.2020 - 00:53
Столтенберг: США розмістять у Європі найбільше військ з часів "холодної війни"
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)

Контингент розгорнуть через кілька тижнів

США під час навчань "Захисник Європи 2020" здійснять передислокацію в Європу зі своєї території контингенту чисельністю 200 тис. військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, це стане найбільшим розгортанням американських військ в Європі з часів завершення "холодної війни".

"За кілька тижнів ми матимемо великі навчання "Захисник Європи 2020", і під час цих навчань США залучать 200 тисяч військ, що прибудуть прямо зі США до Європи. Це найбільше розгортання збройних сил США з часів завершення холодної війни. Вам може це подобатися або ні, але невірно казати, що США залишають Європу", - наголосив Столтенберг.

Він зауважив, що тісніша співпраця між ЄС і НАТО означає також тіснішу співпрацю між Європою та Північною Америкою й посилення трансатлантичних зв’язків, незважаючи на всі існуючі розбіжності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО допоможе країнам Балтії та Польщі в разі нападу Росії. За словами глави альянсу Йенса Столтенберга, НАТО подає Москві "сильний сигнал", коли дислокує в Польщі та країнах Балтії своїх військовослужбовців.

РБК-Україна писало, що у спільній декларації членів НАТО від 4 грудня 2019 року визначені дві загрози - це агресивна діяльність Росії та міжнародний тероризм.

НАТО отримало унікальні безпілотники для спостереження за Росією На американських військових в Німеччині планується атака, - розвідка США
Новини України НАТОвійськові
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся