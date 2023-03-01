UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Столтенберг сподівається на узгодження нових кроків підтримки України на літньому саміті НАТО

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Країни-члени НАТО на літньому саміті у Вільнюсі можуть домовитись про нові кроки підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека Альянсу Єнса Столтенберга в інтерв'ю литовському LRT.

Він вважає, що зустріч у Вільнюсі продемонструє єдність НАТО у підтримці України.

"Я сподіваюся, що ми домовимося про нові кроки та заходи, про довгострокову підтримку України, про розширення нашого партнерства з Альянсом", - сказав генсек НАТО.

Столтенберг також сподівається, що союзники узгодять нові плани регіональної безпеки, нову модель сил та збільшення інвестицій в оборону.

"Поки що жодних рішень не прийнято, але я думаю, що поріг у 2% від валового внутрішнього продукту має бути не стелею, а підлогою, мінімальними витратами на оборону", - додав він.

Генсек НАТО також нагадав, що запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті.

"Я твердо вірю, що це буде сильним знаком нашої солідарності, підтримки, яку союзники надають Україні, і я сподіваюся, що пан Зеленський зможе бути присутнім. Звичайно, це залежатиме від ситуації в Україні, яка все ще перебуває у розпалі війни", - додав він.

Нагадаємо, раніше посол України в Литві Петро Бешта повідомив, що Зеленський має намір особисто бути присутнім на літньому саміті НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОЄнс СтолтенбергЛитва