Столтенберг сподівається на узгодження нових кроків підтримки України на літньому саміті НАТО

Він вважає, що зустріч у Вільнюсі продемонструє єдність НАТО у підтримці України.

"Я сподіваюся, що ми домовимося про нові кроки та заходи, про довгострокову підтримку України, про розширення нашого партнерства з Альянсом", - сказав генсек НАТО.

Столтенберг також сподівається, що союзники узгодять нові плани регіональної безпеки, нову модель сил та збільшення інвестицій в оборону.

"Поки що жодних рішень не прийнято, але я думаю, що поріг у 2% від валового внутрішнього продукту має бути не стелею, а підлогою, мінімальними витратами на оборону", - додав він.

Генсек НАТО також нагадав, що запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті.

"Я твердо вірю, що це буде сильним знаком нашої солідарності, підтримки, яку союзники надають Україні, і я сподіваюся, що пан Зеленський зможе бути присутнім. Звичайно, це залежатиме від ситуації в Україні, яка все ще перебуває у розпалі війни", - додав він.

Нагадаємо, раніше посол України в Литві Петро Бешта повідомив, що Зеленський має намір особисто бути присутнім на літньому саміті НАТО.

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