Столтенберг надеется на согласование новых шагов поддержки Украины на летнем саммите НАТО

Он считает, что встреча в Вильнюсе продемонстрирует единство НАТО в поддержке Украины.

"Я надеюсь, что мы договоримся о новых шагах и мерах, о долгосрочной поддержке Украины, о расширении нашего партнерства с Альянсом", - сказал генсек НАТО.

Столтенберг также надеется, что союзники согласуют новые планы региональной безопасности, новую модель сил и увеличение инвестиций в оборону.

"Пока никаких решений не принято, но я думаю, что порог в 2% от валового внутреннего продукта должен быть не потолком, а полом, минимальными расходами на оборону", - добавил он.

Генсек НАТО также напомнил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите.

"Я твердо верю, что это будет сильным знаком нашей солидарности, поддержки, которую союзники оказывают Украине, и я надеюсь, что господин Зеленский сможет присутствовать. Конечно, это будет зависеть от ситуации в Украине, которая все еще находится в разгаре войны", - добавил он.

Напомним, ранее посол Украины в Литве Петр Бешта сообщил, что Зеленский намерен лично присутствовать на летнем саммите НАТО.

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