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Столтенберг: на саммите НАТО будут обсуждатся агрессивные действия России

Новости » Политика     29.11.2019 - 14:50
Столтенберг: на саммите НАТО будут обсуждатся агрессивные действия России
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)

В частности, обсудят нарушение Россией Договора о РСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по Альянсу видят стратегический вызов со стороны России. Об этом он сказал на брифинге в Брюсселе накануне саммита НАТО, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Он отметил, что во время саммита 3-4 декабря союзники НАТО будут обсуждать вопрос России и будущее контроля над вооружениями.

"Союзники по НАТО были едины в своем ответе на агрессивные действия России. Наш двусторонний подход к обороне и диалогу остается в силе. И мы продолжаем тесно координировать", - сказал Столтенберг.

Он также отметил, что в НАТО согласились, что ответ на нарушение Россией Договора о РСМД будет оборонительным, взвешенным и скоординированным.

"И это будет важной частью нашей работы на ближайшие месяцы", - отметил генсек.

Напомним, ранее в НАТО заявляли, что появление новых угроз безопасности должно привести к изменению функций Североатлантического альянса (НАТО). В мире такие угрозы, как Россия или ИГИЛ, показывают, насколько необходима возможность дать военный ответ или реакцию.

Ранее сообщалось, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал усилить международное сотрудничество для противостоянии России, которая представляет реальную угрозу для НАТО.

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