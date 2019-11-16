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НАТО может пересмотреть роль альянса из-за "гибридных угроз"

Новости » Политика     16.11.2019 - 16:40
НАТО может пересмотреть роль альянса из-за "гибридных угроз"
Фото: глава НАТО Йенс Столтенберг (nato.int)

В докладе главы исследовательского отдела Оборонного колледжа НАТО говорится, что перед организацией сейчас стоят более сложные задачи

Появление новых угроз безопасности должно привести к изменению функций Североатлантического альянса (НАТО). Об этом в своем докладе рассказал глава исследовательского отдела Оборонного колледжа НАТО Тьерри Тарди.

Тарди выразил уверенность в том, что перед организацией сейчас стоят более сложные задачи, чем в годы холодной войны.

Так, по его словам, созданное в 1949 году НАТО было не только военным альянсом, но и политическим клубом стран с общими ценностями. После окончания холодной войны это позволило организации пережить последовавшие геополитические потрясения, но сейчас, в условиях "гибридных конфликтов" и террористических угроз, военной составляющей недостаточно для эффективного взаимодействия.

"В мире такие угрозы, как Россия или ИГИЛ, показывают, насколько необходима возможность дать военный ответ или реакцию… При этом на некоторые современные угрозы нельзя ответить военными методами вроде кибератак или действий организованных преступных группировок", - написал Тарди. По его словам, это "заставляет говорить, что от военной составляющей надо переходить к тому, чтобы НАТО обеспечивало безопасность по широкому кругу вопросов".

Тарди также заявил о необходимости стратегического подхода к разрешению разного рода проблем. В частности, НАТО должно взаимодействовать с другими игроками, чтобы после военной операции в Ливии предотвратить фактический распад страны. Он считает, что даже если говорить о противостоянии с РФ, НАТО должно не только решать военные задачи, но и тесно взаимодействовать с гражданским обществом, местными властями и иметь свои определенные уникальные наработки в этом плане.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что аннексия Россией украинского Крыма стала результатом проведенной на полуострове гибридной тактики, которая включала в себя скрытую военную операцию.

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