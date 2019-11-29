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Министр обороны Британии назвал Россию угрозой для НАТО

Новости » Политика     29.11.2019 - 04:59
Министр обороны Британии назвал Россию угрозой для НАТО
Фото: Бен Уоллес (telegraph.co.uk)

Он напомнил об Украине, где РФ ведет гибридную войну

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал усилить международное сотрудничество для противостоянии России, которая представляет реальную угрозу для НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Во время дебатов в Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны RUSI Уоллес сказал, что Россия шаг за шагом, миллиметр за миллиметром "тестирует нашу решимость".

Глава британского Минобороны привел в пример Украину, где Россия использует методы гибридной войны.

РБК-Украина писало, что НАТО сможет нормализовать отношения с Российской Федерацией только при условии, что Москва начнет соблюдать нормы международного права.

Напомним, ранее в НАТО заявляли, что появление новых угроз безопасности должно привести к изменению функций Североатлантического альянса (НАТО). В мире такие угрозы, как Россия или ИГИЛ, показывают, насколько необходима возможность дать военный ответ или реакцию.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что аннексия Россией украинского Крыма стала результатом проведенной на полуострове гибридной тактики, которая включала в себя скрытую военную операцию.

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