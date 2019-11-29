Столтенберг: на саміті НАТО будуть обговорюватись агресивні дії Росії

Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Україна)

Зокрема, обговорять порушення Росією Договору про РСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що союзники по Альянсу бачать стратегічний виклик з боку Росії. Про це він сказав на брифінгу в Брюсселі напередодні саміту НАТО, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Альянсу.

Він зазначив, що під час саміту 3-4 грудня союзники НАТО обговорюватимуть питання Росії і майбутнє контролю над озброєннями.

"Союзники по НАТО були єдині у своїй відповіді на агресивні дії Росії. Наш двосторонній підхід до оборони і діалогу залишається в силі. І ми продовжуємо тісно координувати", - сказав Столтенберг.

Він також зазначив, що в НАТО погодилися, що відповідь на порушення Росією Договору про РСМД буде оборонним, виваженим і скоординованим.

"І це буде важливою частиною нашої роботи на найближчі місяці", - зазначив генсек.

Нагадаємо, раніше в НАТО заявляли, що поява нових загроз безпеці повинно призвести до зміни функцій Північноатлантичного альянсу (НАТО). У світі такі загрози, як Росія або ИГИЛ, показують, наскільки необхідна можливість дати військовий відповідь або реакцію.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Великобританії Бен Уоллес закликав посилити міжнародне співробітництво для протистояння Росії, яка являє реальну загрозу для НАТО.