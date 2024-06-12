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Столтенберг розповів, чого Україна може очікувати від саміту НАТО у Вашингтоні

Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Лідери країн НАТО під час саміту Альянсу у Вашингтоні 9-11 липня обговорюватимуть допомогу Україні. Однією з тем стане координація постачання зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Я очікую, що союзники узгодять всеосяжний пакет заходів для України. Ця угода про те, що НАТО відіграватиме провідну роль у наданні та координації військової підтримки, допомоги у забезпеченні безпеки та навчання для України", - зазначив Столтенберг.

За його словами, таким чином союзники по НАТО матимуть можливість допомогти Україні створити "сили майбутнього" і забезпечити оперативну сумісність, що наблизить країну до членства в Альянсі.

Генсек уточнив, що в такому разі роль НАТО полягатиме як у задоволенні потреб України для захисту від російської агресії, так і допомоги в євроатлантичній інтеграції.

Також Столтенберг додав, що очікує від союзників по Альянсу погодження довгострокових фінансових зобов'язань.

При цьому, як додав генсек, країни-члени під час саміту мають домовитися про "сильне формулювання" щодо майбутнього вступу України до НАТО.

"Не мені вдаватися в деталі точного формулювання, але я очікую, що це формулювання буде ще чіткішим у нашому зобов'язанні, що Україна стане членом Альянсу", - розповів Столтенберг.

Він наголосив, що очікує і важливих заяв союзників щодо постачання великої кількості озброєнь, снарядів для ППО та артилерії, щоб Україна змогла відбитися від вторгнення росіян.

Саміт НАТО у Вашингтоні

Нагадаємо, у Вашингтоні цього року відбудеться ювілейний саміт НАТО. Як заявляв держсекретар США Ентоні Блінкен, захід буде сфокусований на розробці "дорожньої карти" вступу України до Альянсу.

При цьому віце-прем'єр, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла, що Київ очікує від союзників стратегічних рішень щодо протиповітряної оборони.

Більш детально про очікування України від саміту НАТО у коментарі РБК-Україна розповів голова постійної української делегації у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

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