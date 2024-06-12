Столтенберг розповів, чого Україна може очікувати від саміту НАТО у Вашингтоні

"Я очікую, що союзники узгодять всеосяжний пакет заходів для України. Ця угода про те, що НАТО відіграватиме провідну роль у наданні та координації військової підтримки, допомоги у забезпеченні безпеки та навчання для України", - зазначив Столтенберг.

За його словами, таким чином союзники по НАТО матимуть можливість допомогти Україні створити "сили майбутнього" і забезпечити оперативну сумісність, що наблизить країну до членства в Альянсі.

Генсек уточнив, що в такому разі роль НАТО полягатиме як у задоволенні потреб України для захисту від російської агресії, так і допомоги в євроатлантичній інтеграції.

Також Столтенберг додав, що очікує від союзників по Альянсу погодження довгострокових фінансових зобов'язань.

При цьому, як додав генсек, країни-члени під час саміту мають домовитися про "сильне формулювання" щодо майбутнього вступу України до НАТО.

"Не мені вдаватися в деталі точного формулювання, але я очікую, що це формулювання буде ще чіткішим у нашому зобов'язанні, що Україна стане членом Альянсу", - розповів Столтенберг.

Він наголосив, що очікує і важливих заяв союзників щодо постачання великої кількості озброєнь, снарядів для ППО та артилерії, щоб Україна змогла відбитися від вторгнення росіян.