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Столтенберг рассказал, чего Украина может ожидать от саммита НАТО в Вашингтоне

Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Лидеры стран НАТО в ходе саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля будут обсуждать помощь Украине. Одной из тем станет координация поставок оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Я ожидаю, что союзники согласуют всеобъемлющий пакет мер для Украины. Это соглашение о том, что НАТО будет играть ведущую роль в предоставлении и координации военной поддержки, помощи в обеспечении безопасности и обучения для Украины", - отметил Столтенберг. 

По его словам, таким образом союзники по НАТО получат возможность помочь Украине создать "силы будущего" и обеспечить оперативную совместимость, что приблизит страну к членству в Альянсе. 

Генсек уточнил, что в таком случае роль НАТО будет заключаться как в удовлетворении потребностей Украины для защиты от российской агрессии, так и в помощи в евроатлантической интеграции. 

Также Столтенберг добавил, что ожидает от союзников по Альянсу согласования долгосрочных финансовых обязательств.

При этом, как добавил генсек, страны-члены в ходе саммита должны договориться о "сильной формулировке" насчет будущего вступления Украины в НАТО.

"Не мне вдаваться в детали точной формулировки, но я ожидаю, что эта формулировка будет еще более четкой в нашем обязательстве, что Украина станет членом Альянса", - рассказал Столтенберг. 

Он подчеркнул, что ожидает и важных заявлений союзников о поставках большого количества вооружений, снарядов для ПВО и артиллерии, чтобы Украина смогла отбиться от вторжения россиян. 

Саммит НАТО в Вашингтоне

Напомним, в Вашингтоне в этом году пройдет юбилейный саммит НАТО. Как заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен, мероприятие будет сфокусировано на разработке "дорожной карты" вступления Украины в Альянс.

При этом вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, что Киев ожидает от союзников стратегических решений, которые касаются противовоздушной обороны.

Более детально об ожиданиях Украины от саммита НАТО в комментарии РБК-Украина рассказал глава постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

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