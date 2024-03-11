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Столтенберг розповів, чи планує НАТО розширювати кількість країн-союзників із ядерною зброєю

Понеділок 11 березня 2024 14:31
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Столтенберг розповів, чи планує НАТО розширювати кількість країн-союзників із ядерною зброєю Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук, Мілан Лєліч

Планів щодо розширення числа країн-союзників Північноатлантичним альянсом з ядерною зброєю немає.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.

"Планів щодо розширення числа країн-союзників НАТО з ядерною зброєю немає. Звичайно, ми постійно оцінюємо наші позиції, коли справа стосується звичайних збройних сил. Але планів створення, наприклад, бойової групи у Швеції, як у країнах Балтії, немає", - заявив він.

Зі свого боку прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Стокгольм не бачить необхідності розміщення у себе ядерної зброї.

"Ми повністю розуміємо необхідність усіх оборонних можливостей НАТО, включно з ядерною стратегією. З іншого боку, ми чітко заявляємо, що не бачимо необхідності для Швеції розміщувати постійні бази або ядерну зброю на шведській землі в мирний час. Це шведське рішення", - підкреслив він.

Погрози Путіна

Російський диктатор Володимир Путін неодноразово погрожував Україні та західним країнам ядерною зброєю.

Крім того, Росія перемістила свою ядерну зброю до Білорусі. Але скористатися ним самопроголошеного президента Олександра Лукашенка самостійно не зможе.

Як зазначало американське видання CNN, США наприкінці 2022 року готувалися до ядерного удару Росії по Україні. У Вашингтоні спиралися на певну розвідувальну інформацію.

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НАТО Ядерна зброя Єнс Столтенберг
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