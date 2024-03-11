Столтенберг рассказал, планирует ли НАТО расширять количество стран-союзников с ядерным оружием

Планов по расширению числа стран-союзников Северноатлантическим альянсом с ядерным оружием нет.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

"Планов по расширению числа стран-союзников НАТО с ядерным оружием нет. Конечно, мы постоянно оцениваем наши позиции, когда дело касается обычных вооруженных сил. Но планов создания, например, боевой группы в Швеции, как в странах Балтии, нет", - заявил он.

В свою очередь премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм не видит необходимости размещения у себя ядерного оружия.

"Мы полностью понимаем необходимость всех оборонных возможностей НАТО, включая ядерную стратегию. С другой стороны, мы четко заявляем, что не видим необходимости для Швеции размещать постоянные базы или ядерное оружие на шведской земле в мирное время. Это шведское решение", - подчеркнул он.

Угрозы Путина

Российский диктатор Владимир Путин не раз угрожал Украине и западным странам ядерным оружием.

Кроме того, Россия переместила свое ядерное оружие в Беларусь. Но воспользоваться им самопровозглашенный президент Александр Лукашенко самостоятельно не сможет.

Как отмечало американское издание CNN, США в конце 2022 года готовились к ядерному удару России по Украине. В Вашингтоне опирались на некоторую разведывательную информацию.

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