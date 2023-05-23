Столтенберг про рішення союзників НАТО навчати пілотів з України: Прискорить постачання F-16

"Я вітаю рішення кількох союзників по НАТО, включаючи Німеччину, почати навчання українських пілотів, тому що це дає нам можливість, можливість приймати рішення також щодо постачання F-16 пізніше", - сказав Столтенберг.

За його словами, наразі у НАТО переглядають принципи та можливості для передачі бойових боєприпасів, які є критично важливою частиною у війні в Україні.

F-16 для України

Раніше влада України почала заявляти, що українським військовим необхідні винищувачі F-16. Вони необхідні через те, що літаки можуть виконувати бойові завдання в тилу та на передовій, а також прикривати небо як ППО.

Пізніше про створення коаліції винищувачів для передачі F-16 Україні заявили Британія та Нідерланди. Згодом до них приєдналася ще низка країн. Завдяки цьому президент США Джо Байден погодився на початок навчання українських пілотів на F-16.

Навчання українських пілотів буде проводити Польща та ще низка країн. Водночас Нідерланди можуть стати першими, хто передасть Україні F-16.