Столтенберг проситиме союзників щороку виділяти 40 млрд євро на допомогу Україні, - Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має намір просити союзників виділяти близько 40 млрд євро на рік на військову допомогу Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як зазначило джерело агенства в НАТО, таке фінансування витримало б принаймні поточні рівні військової підтримки, яку надсилають союзники.
"Нам потрібно підтримувати цей нинішній рівень підтримки як мінімум, щоб забезпечити передбачуваність, яка потрібна Україні, стільки, скільки це буде необхідно", - сказав співрозмовник Reuters.
Він також додав, що союзники по НАТО надали Україні близько 40 млрд євро на рік з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Зазначається, що про таку угоду ще не було публічно оголошено, але міністри держав-членів Альянсу зараз перебувають у Празі для переговорів.
Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро.
А 24 травня США виділили Україні ще один пакет військової допомоги. Розмір оголошеного пакета становить 275 млн доларів.
Також Україна отримає майже мільйон снарядів до кінця року в рамках ініціативи Чехії.
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