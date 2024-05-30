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Столтенберг проситиме союзників щороку виділяти 40 млрд євро на допомогу Україні, - Reuters

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має намір просити союзників виділяти близько 40 млрд євро на рік на військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначило джерело агенства в НАТО, таке фінансування витримало б принаймні поточні рівні військової підтримки, яку надсилають союзники. 

"Нам потрібно підтримувати цей нинішній рівень підтримки як мінімум, щоб забезпечити передбачуваність, яка потрібна Україні, стільки, скільки це буде необхідно", - сказав співрозмовник Reuters.

Він також додав, що союзники по НАТО надали Україні близько 40 млрд євро на рік з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Зазначається, що про таку угоду ще не було публічно оголошено, але міністри держав-членів Альянсу зараз перебувають у Празі для переговорів. 

Військова допомога Україні

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро.

А 24 травня США виділили Україні ще один пакет військової допомоги. Розмір оголошеного пакета становить 275 млн доларів.

Також Україна отримає майже мільйон снарядів до кінця року в рамках ініціативи Чехії.

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