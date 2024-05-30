Столтенберг будет просить союзников ежегодно выделять 40 млрд евро в помощь Украине, - Reuters

Как отметил источник агентства в НАТО, такое финансирование выдержало бы по крайней мере текущие уровни военной поддержки, которую направляют союзники.

"Нам нужно поддерживать этот нынешний уровень поддержки как минимум, чтобы обеспечить ожидаемую Украине предсказуемость столько, сколько это будет необходимо", - сказал собеседник Reuters.

Он также добавил, что союзники по НАТО выделили Украине около 40 млрд евро в год с начала полномасштабного вторжения России.

Отмечается, что о таком соглашении еще не было публично объявлено, но министры государств-членов Альянса сейчас находятся в Праге для переговоров.