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Столтенберг призывает РФ соблюдать договор о РСМД

Новости » Политика    29.11.2018 - 15:58
Столтенберг призывает РФ соблюдать договор о РСМД
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

НАТО призывало РФ вести конструктивный диалог с США

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса (НАТО) Йенс Столтенберг призвал Российскую Федерацию (РФ) соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт НАТО.

Столтенберг заявил, что США соблюдают свои обязательства по договору о РСМД. Он отметил, что НАТО призывало РФ вести конструктивный диалог с США.

"В последние годы Россия разработала, изготовила, испытала и развернула новую ракету средней дальности, известную как SSC-8. SSC-8 мобильна и ее легко спрятать. Она способна переносить ядерные боеголовки. Это сокращает время предупреждения до минут, снижая порог ядерного конфликта. И она может добраться до европейских столиц", - отметил генсек.

Ранее заместитель Госсекретаря США Андреа Томпсон заявила, что заявление президента США Дональда Трампа о намерении выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности было "предупредительным выстрелом" в сторону РФ.

Напомним, Дональд Трамп поручил подготовить доклад о нарушении Россией договора о РСМД. До этого он заявил, что Соединенные Штаты намерены выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), потому что Российская Федерация нарушает его и не предоставляет отчетов.

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