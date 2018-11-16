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В Госдепе отреагировали на заявление Трампа о выходе из ракетного договора

Новости » Политика    16.11.2018 - 06:59
В Госдепе отреагировали на заявление Трампа о выходе из ракетного договора
Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)

В США утверждают, что РФ долгое время нарушала условия договора

Заместитель Госсекретаря США Андреа Томпсон заявила, что заявление президента США Дональда Трампа о намерении выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) было "предупредительным выстрелом" в сторону РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Times.

Она пояснила, что сейчас сотрудники Пентагона, Госдепа и разведывательных ведомств США проводят встречи с европейскими союзниками США, подготавливая их к выходу страны из РСМД.

"Теперь мяч на их половине поля. Мы проговариваем следующие шаги, чтобы убедиться в отсутствии непонимания среди союзников, когда президент примет решение", - сказала Томпсон.

Она отметила, что РФ долгое время нарушала условия договора, и вместе с тем не желает признать это.

Отметим, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

Напомним, ранее Дональд Трамп поручил подготовить доклад о нарушении Россией договора о РСМД. До этого он заявил, что Соединенные Штаты намерены выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), потому что Российская Федерация нарушает его и не предоставляет отчетов.

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