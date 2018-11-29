Столтенберг закликає РФ дотримуватися договору про РСМД

Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

НАТО закликало РФ вести конструктивний діалог з США

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу (НАТО) Йенс Столтенберг закликав Російську Федерацію (РФ) дотримуватися Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт НАТО.

Столтенберг заявив, що США дотримуються своїх зобов'язань за договором про РСМД. Він зазначив, що НАТО закликало РФ вести конструктивний діалог з США.

"В останні роки Росія розробила, виготовила, зазнала і розгорнула нову ракету середньої дальності, відому як SSC-8. SSC-8 мобільна й її легко сховати. Вона здатна переносити ядерні боєголовки. Це скорочує час попередження до хвилин, знижуючи поріг ядерного конфлікту. І вона може дістатися до європейських столиць", - зазначив генсек.

Раніше заступник Держсекретаря США Андреа Томпсон заявила, що заява президента США Дональда Трампа про намір вийти з договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності була "попереджувальним пострілом" у бік РФ.

Нагадаємо, Дональд Трамп доручив підготувати доповідь про порушення Росією договору про РСМД. До цього він заявив, що Сполучені Штати мають намір вийти з договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД), тому що Російська Федерація порушує його і не надає звітів.