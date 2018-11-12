НАТО не планирует размещать ядерное оружие в Европе

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

По словам Столтенберга, ракетная система РФ представляет серьезную угрозу для стабильности Евроатлантического региона

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует размещать ядерное оружие в Европе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

По словам Столтенберга, подписание Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) между США и Советским Союзом в 1987 году сократило общее количество ядерного оружия. Кроме того, договор запретил целую категорию оружия, специально предназначенную для Европы.

"Развертывание новых российских ракет ставит под угрозу этот исторический договор. В течение многих лет Россия разрабатывала, производила, тестировала и выводила новую ракетную систему SSC-8. Эти ракеты мобильны. Их трудно обнаружить. Они могут быть вооружены ядерным оружием. Они сокращают время предупреждения до минут. Они понижают порог ядерного конфликта. И они могут добраться до таких европейских городов, как Берлин. В течение многих лет союзники, включая Германию, выражали свои опасения", - заявил он.

По словам Столтенберга, после многих лет отрицаний, Россия признала существование новой ракетной системы. Он отметил, что США полностью соблюдают свои обязательства по Договору о РСМД.

"Поэтому, пока в Европе нет новых американских ракет. Появляются новые российские ракеты. Новая российская ракетная система представляет серьезную угрозу для стратегической стабильности Евроатлантического региона. НАТО не намерено размещать ядерное оружие в Европе. Но мы не должны допускать безнаказанности при нарушении договоров о контроле над вооружениями. Потому что это подрывает доверие к контролю над вооружением в целом", - отметил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Столтенберг призвал РФ вернуться к конструктивному диалогу с США.

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп поручил подготовить доклад о нарушении Россией договора о РСМД, из которого США намерены выйти.