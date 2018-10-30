Столтенберг призвал РФ выполнять ракетный договор с США

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Проблема заключается в развертывании новых российских ракет, добавил генсек НАТО

Развертывания Россией новых ядерных ракет в Европе ставит под угрозу ключевой договор о контроле над вооружениями, который помог завершить "холодную войну". Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Норвегии, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Проблема заключается в развертывании новых российских ракет. В Европе нет новых ракет США, но есть еще больше российских ракет, способных нести ядерные боеголовки, и эти ракеты ставят под угрозу договор по ликвидации ракет средней и малой дальности", - сказал Столтенберг.

"Поэтому мы призываем Россию обеспечить полное и прозрачное соблюдение договора о РСМД", - добавил он.

Напомним, Трамп поручил подготовить доклад о нарушении Россией договора о РСМД. До этого он заявил, что Соединенные Штаты намерены выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), потому что Российская Федерация нарушает его и не предоставляет отчетов.

Отметим, что Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили возможность дальнейших переговоров с президентом России Владимиром Путиным относительно Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).