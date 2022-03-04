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Столтенберг призвал Путина прекратить войну и вывести войска из Украины "без всяких условий"

Автор: Милан Лелич

Президент России Владимир Путин должен прекратить войну против Украины. И вывести российские войска без всяких условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг генсека НАТО Йенса Столтенберга после внеочередной встречи глав МИД стран НАТО, Швеции, Финляндии и Евросоюза.

"Мы призываем президента Путина остановить эту войну немедленно, вывести все свои войска из Украины без условий и приступить к реальной дипломатии", - отметил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что НАТО может поддержать введение бесполетной зоны зоны над Украиной. Переговоры по этому поводу начнутся уже сегодня, 4 марта.

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Владимир ПутинНАТОЙенс СтолтенбергВойна России против Украины