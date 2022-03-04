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НАТО может поддержать закрытие неба над Украиной, - глава МИД Испании

Новина українською →
Брюссель, Пятница 04 марта 2022 13:16
НАТО может поддержать закрытие неба над Украиной, - глава МИД Испании Фото: НАТО может поддержать закрытие неба над Украиной (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

НАТО может поддержать внедрение запрещенной для полетов зоны над Украиной. Переговоры по этому поводу начнутся уже сегодня, 4 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Onet.pl.

Как информирует издание, с соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

"Министр иностранных дел Испании заявил, что НАТО будет обсуждать возможное введение запрещенной для полетов зоны над Украиной. Обсуждение должно состояться в пятницу во время саммита военного Альянса под руководством США", - говорится в сообщении.

Война России против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сегодня продолжается девятый день войны. Войска и техника агрессора подобрались вплотную к столице, но Киев держит оборону.

Украина просит НАТО закрыть небо над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский призывает западных союзников ввести бесполетную зону над украинской территорией силами НАТО, или же предоставить нашей страны самолеты, чтобы прекратить массовые ракетные обстрелы Украины российскими войсками.

"Сколько еще должно людей взорваться? Сколько еще рук, ног, голов должно оторваться, чтобы вы закрыли небо? Сколько вам еще нужно?! Скажите! Мы будем считать и подождем этого момента. Если у вас нет сил закрыть небо, то дайте мне самолеты", - заявил Зеленский.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал свое участие во встрече глав дипломатических ведомств стран-членов НАТО сегодня, 4 марта. Там он будет снова ставить вопрос о закрытии неба.

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