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Столтенберг закликав Путіна припинити війну і вивести війська з України "без всяких умов"

Автор: Мілан Лєліч

Президент Росії Володимир Путін повинен припинити війну проти України. І вивести російські війська без всяких умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг генсека НАТО Єнса Столтенберга після позачергової зустрічі глав МЗС країн НАТО, Швеції, Фінляндії та Євросоюзу.

"Ми закликаємо президента Путіна зупинити цю війну негайно, вивести всі свої війська з України без умов і розпочати реальну дипломатію", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що НАТО може підтримати запровадження безпольотної зони зони над Україною. Переговори із цього приводу розпочнуться вже сьогодні, 4 березня.

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Володимир ПутінНАТОЄнс СтолтенбергВійна Росії проти України