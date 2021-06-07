Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Москву провести заседание Совета НАТО - Россия. Альянс пригласил российское правительство на новую встречу более года назад, но положительного ответа не последовало.
По его словам, вот уже на протяжении 19 месяцев встреч Совета не происходило.
"У нас много тем для обсуждения, которые касаются совместных интересов НАТО и России. Отношения НАТО и России за последнее время достигли уровня, ниже которого не опускались со времен окончания холодной войны", - подчеркнул он.
Генсек альянса уверен, что одной из возможных тем для обсуждения мог бы стать взаимный обмен информацией о военных маневрах "для предотвращения недопонимания и возможной эскалации".
Другой темой было бы достижение "достаточной прозрачности" в военной активности каждой из сторон, чтобы избежать непредвиденных ситуаций, подчеркнул Столтенберг.
Напомним, недавно министр обороны Беларуси обвинил НАТО в якобы подготовке к ведению военных действий против Беларуси. Министр заявил, что это вызывает у официального Минска "беспокойство и озабоченность".
После этого Столтенберг приравнял Беларусь к России, заявив, что эти страны одинаково подавляют демократию. Генсек НАТО также допустил, что Беларусь могла принудительно посадить самолет авиакомпании Ryanair в координации с Россией.