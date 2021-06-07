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Столтенберг призвал Москву провести заседание Совета НАТО-Россия

Автор: Артур Родивилов

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Москву провести заседание Совета НАТО - Россия. Альянс пригласил российское правительство на новую встречу более года назад, но положительного ответа не последовало.

Беседу с главой альянса публикует издание Die Welt.

По его словам, вот уже на протяжении 19 месяцев встреч Совета не происходило.

"У нас много тем для обсуждения, которые касаются совместных интересов НАТО и России. Отношения НАТО и России за последнее время достигли уровня, ниже которого не опускались со времен окончания холодной войны", - подчеркнул он.

Генсек альянса уверен, что одной из возможных тем для обсуждения мог бы стать взаимный обмен информацией о военных маневрах "для предотвращения недопонимания и возможной эскалации".

Другой темой было бы достижение "достаточной прозрачности" в военной активности каждой из сторон, чтобы избежать непредвиденных ситуаций, подчеркнул Столтенберг.

Напомним, недавно министр обороны Беларуси обвинил НАТО в якобы подготовке к ведению военных действий против Беларуси. Министр заявил, что это вызывает у официального Минска "беспокойство и озабоченность".

После этого Столтенберг приравнял Беларусь к России, заявив, что эти страны одинаково подавляют демократию. Генсек НАТО также допустил, что Беларусь могла принудительно посадить самолет авиакомпании Ryanair в координации с Россией.

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