Столтенберг призвал Москву провести заседание Совета НАТО-Россия

По его словам, вот уже на протяжении 19 месяцев встреч Совета не происходило.

"У нас много тем для обсуждения, которые касаются совместных интересов НАТО и России. Отношения НАТО и России за последнее время достигли уровня, ниже которого не опускались со времен окончания холодной войны", - подчеркнул он.

Генсек альянса уверен, что одной из возможных тем для обсуждения мог бы стать взаимный обмен информацией о военных маневрах "для предотвращения недопонимания и возможной эскалации".

Другой темой было бы достижение "достаточной прозрачности" в военной активности каждой из сторон, чтобы избежать непредвиденных ситуаций, подчеркнул Столтенберг.