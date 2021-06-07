Столтенберг закликав Москву провести засідання Ради НАТО-Росія

За його словами, ось уже протягом 19 місяців зустрічей Ради не відбувалося.

"У нас багато тем для обговорення, які стосуються спільних інтересів НАТО і Росії. Відносини НАТО і Росії за останній час досягли рівня, нижче якого не опускалися з часів закінчення холодної війни", - підкреслив він.

Генсек альянсу впевнений, що однією з можливих тем для обговорення міг би стати взаємний обмін інформацією про військові маневри "для запобігання непорозуміння і можливої ескалації".

Іншою темою було б досягнення "достатньої прозорості" у військовій активності кожної зі сторін, щоб уникнути непередбачених ситуацій, підкреслив Столтенберг.