В Беларуси обвинили НАТО в подготовке к боевым действиям

Североатлантический Альянс наращивает военное присутствие на территориях стран, которые граничат с Беларусью. Такая активность НАТО выглядит как меры заблаговременной подготовки к ведению военных действий.

"Создаются условия для безоговорочного военного доминирования по отношению к Беларуси. Все вышеперечисленное является ничем иным, как мерами заблаговременной подготовки к ведению военных действий. Эти действия вызывают у нас беспокойство и озабоченность, что требует принятия ответных мер", - заявил он.

Министр подчеркнул, что градус напряженности вокруг страны постоянно возрастает.

В частности, у Минобороны Беларуси вызывает озадаченность активизация демонстративных полетов стратегической бомбардировочной авиации вооруженных сил США в воздушном пространстве сопредельных государств.

"Только за прошлую неделю отмечено три таких полета в 30 км от нашей государственной границы. Можно предположить, что в ходе них отрабатывается нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам Республики Беларусь", - заявил министр.