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В Беларуси обвинили НАТО в подготовке к боевым действиям

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Минск, Среда 26 мая 2021 16:48
В Беларуси обвинили НАТО в подготовке к боевым действиям Фото: министр обороны Беларуси Виктор Хренин (mil.by)
Автор: РБК-Украина

Североатлантический Альянс наращивает военное присутствие на территориях стран, которые граничат с Беларусью. Такая активность НАТО выглядит как меры заблаговременной подготовки к ведению военных действий.

Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, передает "Белта".

"Создаются условия для безоговорочного военного доминирования по отношению к Беларуси. Все вышеперечисленное является ничем иным, как мерами заблаговременной подготовки к ведению военных действий. Эти действия вызывают у нас беспокойство и озабоченность, что требует принятия ответных мер", - заявил он.

Министр подчеркнул, что градус напряженности вокруг страны постоянно возрастает.

В частности, у Минобороны Беларуси вызывает озадаченность активизация демонстративных полетов стратегической бомбардировочной авиации вооруженных сил США в воздушном пространстве сопредельных государств.

"Только за прошлую неделю отмечено три таких полета в 30 км от нашей государственной границы. Можно предположить, что в ходе них отрабатывается нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам Республики Беларусь", - заявил министр.

Напомним, в НАТО требуют международного расследования принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси. Самолет посадили для того, чтобы задержать Протасевича и его девушку Сапегу.

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