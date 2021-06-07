Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Москву провести заседание Совета НАТО - Россия. Альянс пригласил российское правительство на новую встречу более года назад, но положительного ответа не последовало.

По его словам, вот уже на протяжении 19 месяцев встреч Совета не происходило.

"У нас много тем для обсуждения, которые касаются совместных интересов НАТО и России. Отношения НАТО и России за последнее время достигли уровня, ниже которого не опускались со времен окончания холодной войны", - подчеркнул он.

Генсек альянса уверен, что одной из возможных тем для обсуждения мог бы стать взаимный обмен информацией о военных маневрах "для предотвращения недопонимания и возможной эскалации".

Другой темой было бы достижение "достаточной прозрачности" в военной активности каждой из сторон, чтобы избежать непредвиденных ситуаций, подчеркнул Столтенберг.