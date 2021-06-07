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Столтенберг закликав Москву провести засідання Ради НАТО-Росія

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Понеділок 07 червня 2021 06:42
Столтенберг закликав Москву провести засідання Ради НАТО-Росія Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг закликав Москву провести засідання Ради НАТО-Росія. Альянс запросив російський уряд на нову зустріч понад рік тому, але позитивної відповіді не було.

Бесіду з главою Альянсу публікує видання Die Welt.

За його словами, ось уже протягом 19 місяців зустрічей Ради не відбувалося.

"У нас багато тем для обговорення, які стосуються спільних інтересів НАТО і Росії. Відносини НАТО і Росії за останній час досягли рівня, нижче якого не опускалися з часів закінчення холодної війни", - підкреслив він.

Генсек альянсу впевнений, що однією з можливих тем для обговорення міг би стати взаємний обмін інформацією про військові маневри "для запобігання непорозуміння і можливої ескалації".

Іншою темою було б досягнення "достатньої прозорості" у військовій активності кожної зі сторін, щоб уникнути непередбачених ситуацій, підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Білорусі звинуватив НАТО в нібито підготовці до ведення військових дій проти Білорусі. Міністр заявив, що це викликає у офіційного Мінська "занепокоєння і заклопотаність".

Після цього Столтенберг прирівняв Білорусь до Росії, заявивши, що ці країни однаково пригнічують демократію. Генсек НАТО також допустив, що Білорусь могла примусово посадити літак авіакомпанії Ryanair в координації з Росією.

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