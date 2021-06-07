Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг закликав Москву провести засідання Ради НАТО-Росія. Альянс запросив російський уряд на нову зустріч понад рік тому, але позитивної відповіді не було.

За його словами, ось уже протягом 19 місяців зустрічей Ради не відбувалося.

"У нас багато тем для обговорення, які стосуються спільних інтересів НАТО і Росії. Відносини НАТО і Росії за останній час досягли рівня, нижче якого не опускалися з часів закінчення холодної війни", - підкреслив він.

Генсек альянсу впевнений, що однією з можливих тем для обговорення міг би стати взаємний обмін інформацією про військові маневри "для запобігання непорозуміння і можливої ескалації".

Іншою темою було б досягнення "достатньої прозорості" у військовій активності кожної зі сторін, щоб уникнути непередбачених ситуацій, підкреслив Столтенберг.