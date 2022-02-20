Столтенберг: признаки готовности к вторжению сохраняются, РФ должна изменить курс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сохраняются все признаки того, что Россия готова к "полномасштабному вторжению" в Украину. НАТО призывает Москву изменить курс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Он отметил, что вместо вывода войск из приграничной зоны, как объявила Москва, она концентрирует там больше военных сил.

"Все маркеры указывают на то, что Россия готовит полномасштабное нападение", - сказал генсек НАТО в интервью ARD.