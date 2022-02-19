Генсек НАТО призвал Россию отвести войска от украинских границ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию отвести свои войска от украинских границ. Это будет первым шагом к урегулированию кризиса вокруг России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

"Мы призываем Россию отвести свои силы от границ Украины. Это должно стать важным первым шагом на пути к мирному урегулированию", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом он отметил, что Россия, открыто оспаривает основные ценности европейской безопасности, а затем демонстрирует свою готовность применить силу или угрозу силой, чтобы добиться своей цели.

"Сейчас опасность заключается в сочетании этого масштабного военного наращивания с очень угрожающей риторикой, когда выдвигаются требования, которые, как они знают, мы не можем выполнить, и говорят: если мы их не выполним, будут военные последствия", - заявил Столтенберг.

Он заявил, что признаков ухода России от границ Украины нет и что риск конфликта реален.

Столтенберг сообщил, что направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову с предложением начать диалог в рамках Совета Россия-НАТО для предотвращения конфликта.