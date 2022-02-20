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Столтенберг: ознаки готовності до вторгнення зберігаються, РФ має змінити курс

Автор: Артур Родивилов

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зберігаються всі ознаки того, що Росія готова до "повномасштабного вторгнення" в Україну. НАТО закликає Москву змінити курс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Він зазначив, що замість виведення військ з прикордонної зони, як оголосила Москва, вона концентрує там більше військових сил.

"Всі маркери вказують на те, що Росія готує повномасштабний напад", - сказав генсек НАТО в інтерв'ю ARD.

Нагадаємо, НАТО тимчасово закрило представництво в Києві. Співробітників перевели до Львова та Брюсселя.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Кремль відвести свої війська від українських кордонів. Це буде першим кроком до врегулювання кризи навколо Росії.

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Вторгнення Росії до України