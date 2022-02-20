Столтенберг: ознаки готовності до вторгнення зберігаються, РФ має змінити курс

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зберігаються всі ознаки того, що Росія готова до "повномасштабного вторгнення" в Україну. НАТО закликає Москву змінити курс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Він зазначив, що замість виведення військ з прикордонної зони, як оголосила Москва, вона концентрує там більше військових сил.
"Всі маркери вказують на те, що Росія готує повномасштабний напад", - сказав генсек НАТО в інтерв'ю ARD.
Нагадаємо, НАТО тимчасово закрило представництво в Києві. Співробітників перевели до Львова та Брюсселя.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Кремль відвести свої війська від українських кордонів. Це буде першим кроком до врегулювання кризи навколо Росії.