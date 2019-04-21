Столтенберг поздравил Зеленского с победой на выборах

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом он написал в Twitter.

Столтенберг заявил, что Украина является ценным партнером Североатлантического альянса.

"Поздравляем Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Украина является ценным партнером НАТО, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества", - написал он.

Напомним, посольство США в Украине после публикации промежуточных результатов выборов 2019 поздравило с победой Владимира Зеленского.

Добавим, канцлер Австрии Себастьян Курц поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Курц призывал Зеленского продолжить необходимые реформы, особенно в борьбе с коррупцией.

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем в Twitter поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах.

По результатам подсчета 2% голосов лидирует Владимир Зеленский, за которого проголосовали 71,28% украинцев. В то же время действующий президент Петр Порошенко набирает 26,38% голосов.