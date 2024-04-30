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Столтенберг пояснив основну проблему, що перешкоджає вступу України в НАТО

Фото: генсекретар НАТО Єнс Столтенберг (РБК-Україна Віталій Носач)
Автор: Ярослава Борзова

Усі союзники НАТО заявили про те, що Україна стане членом Альянсу. Для цього потрібні відповідні дії та погодження від усіх країн-членів.

Про це заявив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського в Telegram.

"Усі союзники заявили, що Україна буде членом НАТО. І нам потрібно рухатися до цієї мети. Працювати багато для того, щоб ви були повністю взаємосумісні, відповідали всім натівським стандартам. Щоб коли прийде політичне рішення ви могли це зробити.", - сказав Столтенберг.

На думку генсека НАТО, наразі проблема полягає в тому, що коли є запрошення держави стати членом договору, необхідна не просто більшість з 32 союзників, а щоб усі союзники погодилися на дане рішення.

"І на даний момент ми не досягли такої згоди. В цьому полягає реальність", - пояснив він.

Україна та вступ в НАТО

Нагадаємо, Україна після повномасштабного вторгнення Росії подала заявку на вступ до НАТО. На той момент Київ хотів домогтися прискореної процедури вступу без так званого Плану дій щодо членства в НАТО.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готується до майбутнього саміту НАТО, запланованого у липні. Тоді в США Київ хоче отримати запрошення в Альянс.

До цього віце-прем'єр Ольга Стефанішина зауважила, що проти офіційного запрошення України в НАТО виступають США та Німеччина.

Водночас Стефанішина наголосила, що остаточне рішення про запрошення України в НАТО не прив'язане до Вашингтонського саміту.

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НАТОЄнс Столтенберг