Столтенберг объяснил основную проблему, препятствующую вступлению Украины в НАТО

Все союзники НАТО заявили, что Украина станет членом Альянса. Для этого необходимы соответствующие действия и согласования всех стран-членов.
Об этом заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
"Все союзники заявили, что Украина будет членом НАТО. И нам нужно двигаться к этой цели. Работать многое для того, чтобы вы были полностью взаимосовместимы, отвечали всем натовским стандартам. Чтобы когда придет политическое решение вы могли это сделать", - сказал Столтенберг. .
По мнению генсека НАТО, проблема заключается в том, что когда есть приглашение государства стать членом договора, необходимо не просто большинство из 32 союзников, а чтобы все союзники согласились на данное решение.
"И сейчас мы не достигли такого согласия. В этом заключается реальность", - пояснил он.
Напомним, Украина после полномасштабного вторжения России подала заявку на вступление в НАТО. В тот момент Киев хотел добиться ускоренной процедуры вступления без так называемого Плана действий по членству в НАТО.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готовится к предстоящему саммиту НАТО, запланированному в июле. Тогда в США Киев хочет получить приглашение в Альянс.
До этого вице-премьер Ольга Стефанишина отметила, что против официального приглашения Украины в НАТО выступают США и Германия.
В то же время Стефанишина отметила, что окончательное решение о приглашении Украины в НАТО не привязано к Вашингтонскому саммиту.
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