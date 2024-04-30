Столтенберг объяснил основную проблему, препятствующую вступлению Украины в НАТО

"Все союзники заявили, что Украина будет членом НАТО. И нам нужно двигаться к этой цели. Работать многое для того, чтобы вы были полностью взаимосовместимы, отвечали всем натовским стандартам. Чтобы когда придет политическое решение вы могли это сделать", - сказал Столтенберг. .

По мнению генсека НАТО, проблема заключается в том, что когда есть приглашение государства стать членом договора, необходимо не просто большинство из 32 союзников, а чтобы все союзники согласились на данное решение.

"И сейчас мы не достигли такого согласия. В этом заключается реальность", - пояснил он.