Столтенберг пояснив основну проблему, що перешкоджає вступу України в НАТО

Усі союзники НАТО заявили про те, що Україна стане членом Альянсу. Для цього потрібні відповідні дії та погодження від усіх країн-членів.

Про це заявив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського в Telegram .

"Усі союзники заявили, що Україна буде членом НАТО. І нам потрібно рухатися до цієї мети. Працювати багато для того, щоб ви були повністю взаємосумісні, відповідали всім натівським стандартам. Щоб коли прийде політичне рішення ви могли це зробити.", - сказав Столтенберг.

На думку генсека НАТО, наразі проблема полягає в тому, що коли є запрошення держави стати членом договору, необхідна не просто більшість з 32 союзників, а щоб усі союзники погодилися на дане рішення.

"І на даний момент ми не досягли такої згоди. В цьому полягає реальність", - пояснив він.