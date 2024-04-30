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Столтенберг объяснил основную проблему, препятствующую вступлению Украины в НАТО

Украина НАТО, Вторник 30 апреля 2024 12:37
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Столтенберг объяснил основную проблему, препятствующую вступлению Украины в НАТО Фото: генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг (РБК-Украина Виталий Носач)
Автор: Ярослава Борзова

Все союзники НАТО заявили, что Украина станет членом Альянса. Для этого необходимы соответствующие действия и согласования всех стран-членов.

Об этом заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Все союзники заявили, что Украина будет членом НАТО. И нам нужно двигаться к этой цели. Работать многое для того, чтобы вы были полностью взаимосовместимы, отвечали всем натовским стандартам. Чтобы когда придет политическое решение вы могли это сделать", - сказал Столтенберг. .

По мнению генсека НАТО, проблема заключается в том, что когда есть приглашение государства стать членом договора, необходимо не просто большинство из 32 союзников, а чтобы все союзники согласились на данное решение.

"И сейчас мы не достигли такого согласия. В этом заключается реальность", - пояснил он.

Украина и вступление в НАТО

Напомним, Украина после полномасштабного вторжения России подала заявку на вступление в НАТО. В тот момент Киев хотел добиться ускоренной процедуры вступления без так называемого Плана действий по членству в НАТО.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готовится к предстоящему саммиту НАТО, запланированному в июле. Тогда в США Киев хочет получить приглашение в Альянс.

До этого вице-премьер Ольга Стефанишина отметила, что против официального приглашения Украины в НАТО выступают США и Германия.

В то же время Стефанишина отметила, что окончательное решение о приглашении Украины в НАТО не привязано к Вашингтонскому саммиту.

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НАТО Йенс Столтенберг
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