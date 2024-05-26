Столтенберг пояснив, чим загрожує співпраця Китаю з РФ у війні проти України

Він нагадав про підтримку Китаєм добрих відносин із Заходом, але водночас нагадав, що "Пекін розпалює війну в Європі".

"Ви не можете мати і те, й інше", - заявив генсек Альянсу.

За його словами, підтримка Китаю є "життєво важливою" для продовження війни РФ проти України.

"Спостерігається явне збільшення продажів деталей машин, мікроелектроніки та інших технологій, які Москва використовує для виробництва ракет, танків і літаків для використання проти України", - сказав Столтенберг.