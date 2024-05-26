Столтенберг объяснил, чем грозит сотрудничество Китая с РФ в войне против Украины

Он напомнил о поддержке Китаем хороших отношений с Западом, но в то же время напомнил, что "Пекин разжигает войну в Европе".

"Вы не можете иметь и то, и другое", - заявил генсек Альянса.

По его словам, поддержка Китая является "жизненно важной" для продолжения войны РФ против Украины.

"Наблюдается явное увеличение продаж деталей машин, микроэлектроники и других технологий, которые Москва использует для производства ракет, танков и самолетов для использования против Украины", - сказал Столтенберг.