Столтенберг объяснил, чем грозит сотрудничество Китая с РФ в войне против Украины

Сотрудничество Китая с Россией в войне против Украины угрожает сотрудничеству Пекина со странами Запада.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью политика изданию Die Welt.
Он напомнил о поддержке Китаем хороших отношений с Западом, но в то же время напомнил, что "Пекин разжигает войну в Европе".
"Вы не можете иметь и то, и другое", - заявил генсек Альянса.
По его словам, поддержка Китая является "жизненно важной" для продолжения войны РФ против Украины.
"Наблюдается явное увеличение продаж деталей машин, микроэлектроники и других технологий, которые Москва использует для производства ракет, танков и самолетов для использования против Украины", - сказал Столтенберг.
На днях Столтенберг отрицал, что страны Альянса могут участвовать в боевых действиях против России в составе ВСУ.
Генсек НАТО также убежден, что США и коллективный Запад должны позволить Силам обороны бить из западного оружия по территории России.
Тем временем Китай раскритиковал заявление министра обороны Великобритании Гранта Шаппса о разведывательных данных о готовности Пекина предоставить России военную помощь в войне против Украины.
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